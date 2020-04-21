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【新冠肺炎】航空業受重擊　起碼待2022始恢復

商業 13:47 2020/04/21

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航空公司需要在疫情後，設法重振乘客對乘坐飛機的信心。（法新社資料圖片）

在新冠肺炎疫情下，航空業受到極大衝擊，相繼有航空公司宣布結業。行業專家預計，行業將會面臨大洗牌，需要設法重建顧客信心，最快也要2022年才有望從重創中回復。

疫情期間的航運班次較去年同期減幅驚人，例如國泰於本月的客運運力就下跌97%。國際航空運輸協會（IATA）較早前發表分析，疫情帶來的對航空業的危機持續加深，因應各地的國內與國際旅遊限制繼續延長，全球航空需求暴跌7成。今年全年航空公司客運收入估算按年下跌3140億美元(2.45萬億港元)

外媒《Forbes》訪問航空業界專家，普遍共識是航空業最快要2022才可由疫情影響中開始恢復過來，期間航線與航班數量將難以重回之前水平。分析公司OAG指出，現時全球已「太多航空公司」，歐洲情況尤其嚴重，航空公司數目達120間，航線過度重疊、班次太密的情況亦有不少。雖然大型航空集團預期可獲國家伸出援手，但小型航空公司就未必能夠同樣受惠。

IATA預計，在第三季、全球各國陸續取消旅遊限制後，國內航空市場會先回暖，但國際市場的恢復速度就會較慢。該機構理事長兼首席執行官Alexandre de Juniac指出，今次危機難以出現急劇的V型復蘇，而更趨向U型復蘇。

需重振乘客信心

疫情高峰過後，航空業「生還者」所面臨的重大挑戰，是如何讓乘客重拾對乘坐飛機信心。在可預期的將來，各地的機場管理機構與航空公司，都會加強檢疫與社交距離措施，力求嚴控風險。EasyJet就宣布會封閉航機中間位置，減少乘客間的接觸；阿聯酋航空更有意為飛機乘客安排快速血清測試，指約10分鐘便會有結果。

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但這些措施未必可以解決最核心的乘客需求問題。JLS Consulting的航空分析師John Strickland接受外媒訪問時指出，乘客有否信心出外，以至旅遊勝地是否願意接受大量旅客到訪，在中短期都有很大疑問。他更預測，商務出差會因安全顧慮以及虛擬會議的冒起，再加上不少企業的預算勢會緊縮，將需頗長時間才可望恢復至疫前的水平。

另外，有指航空公司未來需出動大幅度的優惠以吸引客人，航空顧問機構Aviation Advocacy認為，就算航空公司有意割價售票以保持現金流，但廉航以外的航空公司難以長期維持這策略，最終會有公司難免倒閉收場。機位長遠供應減少下，下一階段的機票價格恐反而會回升。

責任編輯: 周俊霖

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