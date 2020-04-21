瑞銀財管陳敏蘭：料亞太股市最多20%上升空間　對本港評級下調不意外

▲ 瑞銀財富管理投資總監亞太區投資主管陳敏蘭指, 本港評級被下調不感到意外。

近期環球股市回穩，瑞銀財富管理投資總監亞太區投資主管陳敏蘭表示，對亞洲股市有較為正面看法，認為有7%至20%的上升空間，相信港股將會跟隨亞太區內股市走勢，惟予「中性」看法。由於中國復工情況以及多項經濟數據好過預期，故對A股持「增持」看法。她看好消費品、半導體、內房、醫藥尤其為健保及創新藥，以及電商與金融科技等板塊。

對於惠譽下調本港評級，由AA降至AA-級別。陳敏蘭對此並不感到意外，認為許多經濟體亦因疫情同樣受到前所未有的打擊，相信亦會遭評級機構下調評級。

美股及亞股已3月低位反彈28%及19%，陳敏蘭解釋，盡管失業率急升，全球疫情已進入高峰期，歐洲的感染數字放緩，相信美國不久亦會跟隨。同時，環球推出史無前例的刺激政策，例如直升機撒錢。

她表示，疫情於4月進入高峰後，環球需聚焦3個階段 （1） 多長時間復工復產、（2） 經濟能多大程度回復至疫情前的水平、（3） 疫情後的後遺症，例如負債累累，降低全球化程度，及加快數字化。她預期，歐洲及美國將會分別於5月中旬及6月初重啟經濟。

減產未解決供過於求問題 布油今季或跌至20美元

國際油價災難式暴跌，紐約5月期油歷史上首次跌至負數。早前石油輸出國組織與盟國（OPEC+）同意在今年5月和6月每日減產970萬桶，但陳敏蘭表示不足以解決供過於求的問題，因減產協議只及新型肺炎疫情前的10%需求，而石油庫存持續攀升，故油價持續下跌，甚至美國期油出現負值。她預期布蘭特期油今季或會跌至每桶20美元或更低，但未來12個月或有望回升至40美元水平。

另外，金價近期走高，曾穿1700美元。陳敏蘭預計，金價未來6至12個月或可升至每盎士1800美元水平，惟珠寶需求疫弱，故預計金價難以再向上突破。

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編輯：袁諾曦