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【全球大流行】Switch供不應求　任天堂計劃年內提高1成產量

商業 13:43 2020/04/21

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新冠肺炎疫情下，帶動任天堂遊戲機Switch銷量急升。為應對市場需求劇增，任天堂準備把今年Switch產量提高1成，不過預計最快要到夏季才能在市場恢復一定供應。

【Switch狂熱】輪到香港區！　任天堂兌換券買邊2款遊戲可慳419元？

據《日經新聞》報道稱，任天堂現正計劃今年生產2200萬部Switch，比去年增長約1成；據指，部分廠家在4月至6月間接獲的Switch相關零件訂單，亦較原定計劃高出1.5倍以上。不過。任天堂代表在接受該媒體採訪時指出，由於零件採購方面存有潛在的問題，故無法準確預測可以提供多少部Switch，僅確認了要求增加的產量。

供應鏈受疫情影響　日本任天堂Switch主機暫停出貨

事實上，隨了在日本及香港外，Switch遊戲機在美國亦成為搶手貨。任天堂代表指出， Switch硬件在美國的各個零售點都已銷售一空，包括Target、GameStop、Best Buy和Walmart的網店亦已缺貨數週。在亞馬遜平台上，更一度將遊戲機售價，由標準的300美元炒高兩倍。

Switch有排炒？任天堂：本周不發貨 疫情中斷供應鏈

責任編輯: 蘇穎琪

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