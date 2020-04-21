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【美國疫情】死亡人數恐大幅調高 擬包括療養院病亡者

環球社會熱點 15:03 2020/04/21

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美國政府目前未有計入療養院的死亡人數，政府官員指計劃追蹤及共享療養院内的疫情數據，美國疫情死亡數字或再被推高。

美國的新冠肺炎疫情持續，美國已增至近79萬人確診，及超過4.2萬人死亡。美國政府目前未有計入療養院的死亡人數，政府官員指計劃追蹤及共享療養院内的疫情數據，美國的疫情死亡數字隨時有機會再被推高。

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新冠肺炎疫情爆發後，由於長者及長期病患者為高危染疫人群，美國不少療養院都暫停對外開放，但仍不時發生療養院集體感染事件。美國華盛頓州的Life Care Center於3月爆發疫情，該院有55人確診死亡，成爲美國首個新冠疫情爆發點。美國馬薩諸塞州和弗吉尼亞州其後也有療養院爆發大規模疫情。

美國聯邦醫療保險與醫療補助服務中心主任維爾馬（Seema Verma）表示，當局正計劃追蹤及公開於療養院感染及死亡的數據，目前仍在敲定細節。維爾馬指，美國疾病控制和預防中心（CDC）會以調查問卷形式，收集療養院内包括職員和院友的確診和疑似病例，以及死亡病例，有可能於本周末展開報告。

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美聯社參考媒體報導和各州衛生部門數據作統計，指全國最少有8,496宗確診死亡病例與療養院和長期護理機構有關。但有專家認爲，不少療養院沒有通報死亡數字，也未必可為全部院友安排新冠病毒檢測，各州統計時或不包括未經測試就染疫死亡的人士，因此在療養院内感染新冠肺炎死亡的長者，隨時比想像中更多。

美國衛生保健協會的療養院業界代表帕金森（Mark Parkinson）表示，希望聯邦政府使用收集的數據，來決定分配緊急資源的次序，包括為療養院提供測試工具和口罩。

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