【新冠肺炎】自由工作者　疫情保障有多大？

▲ 當Freelance於新經濟形態中佔比愈來愈高，立法保障他們權益，勢成重要的勞工議題。

自由工作者（Freelancer）成為全球未來職場上的大趨勢，但他們向來無法獲得傳統僱員如醫療、牙科等福利，新冠肺炎來襲之下，到底他們的保障有多大，成為各政府其中一個不可忽視的議題。

美國目前是全球疫情最嚴重的國家，錄得最多確診病例及死亡個案。根據加州就業及發展局（EDD），「大流行失業援助計劃」（PUA）將協助州內受疫情影響而停業的自僱人士、自由工作者及其他不合資格領取州失業福利者，首筆援助將在4月30日發出。當地41歲自由攝影師Andrew Kim就打算申領失業金，早前更在YouTube拍片指導其他Freelancer，如何提交福利申請。

加州失業援助涵蓋 港未惠及

在香港，立法會財委會日前通過政府第二輪防疫抗疫基金，共1,375億元撥款申請。除資助僱主出糧，亦向有供強積金的自僱人士，發放一筆過7,500元津貼，惟大多自僱人士或Freelancer沒有強積金供款紀錄，故難以受惠。

「監察政府抗疫基金僱員權益關注組」批評，政府未有提出全面支援失業僱員的措施，強調綜援及失業援助是兩回事。當愈來愈多港人加入「炒散」大軍，政府適時審視現況，長遠立法保障他們權益，似乎是新經濟形態的重要研究課題。

【防疫抗疫基金】「保就業」計劃 中小企疑問仍然多

【防疫抗疫基金】零售業資助計劃 已批出逾11億元資助

新手Freelancer不吃虧 3招教報價

今年1至3月失業率達4.2%，創逾9年新高，新增2.81萬名「失業大軍」，不少打工仔趁機轉型做「自由人」。惟自由工作者（Freelancer）收入不穩定，價格範圍又存在灰色地帶，最頭痕問題肯定是：你值幾錢？

▲ Freehunter創辦人鄭康桁表示，Freelance生態圈可謂逆市而行，面對經濟低迷、失業率高，反而吸引更多人成為「自由人」。（陳智良攝）

工作社交網絡Freehunter創辦人鄭康桁提醒，Freelancer與創業者一樣，無論管理、見客、市場推廣亦要負責，分配工作時間非常重要。Freehunter於網誌教路幾個開價小貼士：

【疫市奇葩】90後創Freelance平台助搵工 炒散用戶急增

1.時間計Vs項目計：報價會影響工作量和收入，故必須考慮成本，最常用作量度單位的就是時間，並分為時薪和日薪。Freelancer可根據同期工作量或個人工作習慣判斷，若本身有正職，報價以時薪計會比較合理。具備一定經驗後，摸清自己資歷和作品的價值，則多以項目為單位進行報價。

2.影響工作「含金量」因素：其中一個關鍵是，客戶給予多少時間完成項目，如果客人要求在最短時間內完成一個緊急項目，不妨提高報價。此外，特別技術需求亦可要求調整報價。

3.資料蒐集要做足：當顧客詢問報價而不肯定時，可給予較大的價格範圍，例如1,000至10,000元不等，再問對方大概預算，避免報價過高或過低；另多留意行業招聘廣告，了解實時市況。

責任編輯：姚慧儀