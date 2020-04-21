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【金正恩手術】圖輯：北韓太陽節有何重要？金正恩罕有缺席

環球社會熱點 13:34 2020/04/21

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錦繡山太陽宮慶祝儀式的場地。

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息報導，北韓領袖金正恩病危，但南韓政府稱未證實消息。在新冠肺炎疫情期間，金正恩罕有缺席「太陽節」惹外界猜疑。其胞妹金與正也沒有出席「太陽節」，韓媒認為，兩人只是避疫。到底「太陽節」是什麼？又有何重要？

美媒稱北韓金正恩手術後命危 南韓政府否認

【金正恩手術】金與正料為繼任人？惟女性執掌北韓難

太陽節是金正恩祖父、北韓第一任領袖「永遠的主席」金日成的冥壽（4月15日），屬北韓重要節日之一。金日成去世後3年（即1997），北韓將此日定為假期，政府機關會額外增加糧食配給，以及特赦囚犯。

2012年的太陽節為金日成冥壽100周年，當時北韓在金日成廣場舉行閱兵式和舞會慶祝。

2020年4月15日，國民向金日成及金正日銅像鞠躬。

2020年4月15日，國民送上花籃。

2020年4月15日，國民送上花籃。

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北韓官媒朝中社上周報道， 北韓政府高層前往錦繡山太陽宮，向金日成與另一已故領袖金正日的遺體致敬。但照片中未見金正恩身影，為2011年上任後首次，只見以他名義敬獻的花籃。

根據北韓官方發布的宮謁陵照片中，最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、國務委員會副委員長朴奉珠、內閣總理金在龍等人，前往錦繡山太陽宮。韓聯社推測，金正恩因疫情，減少外出活動。

由脫北者經營《每日北韓》（Daily NK）指出，原定於4月10日舉行的北韓最高人民會議，延期至4月12日。消息人士稱，北韓懷疑有議員感染新冠肺炎，7人發燒。北韓聲稱，至今仍未出現新冠肺炎確診個案。

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