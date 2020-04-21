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【港元滙價】港滙曾觸7.75強方兌換保證逾4年最強　1個月拆息升至近1.6厘

金融經濟 15:00 2020/04/21

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港滙持續走強，今日曾高見7.75，達到強方兌換保證水平。

金管局減發外滙基金票據未礙港滙持續走強，港滙今日曾觸7.75強方兌換保證，最新報7.7501，為超過4年以來最強。港元拆息方面，與樓按相關的1個月拆息是1.58941厘，升3.6個基點。

據香港銀行公會數據，隔夜息最新報0.96369厘，跌約5個基點；1星期拆息1.3厘，升約1個基點；2星期拆息1.43756厘，升不足1個基點。

1個月拆息報1.58941厘，升約3個基點；3個月拆息報1.86696厘，跌1個基點。6個月拆息報1.94452，與上日相若；12個月拆息報1.94952，升不足1個基點。

金管局此前宣布，將透過適量減發外匯基金票據，增加銀行同業市場整體港元流動性。金管局期望額外的流動性將有助確保港元銀行拆借活動維持暢順，而減發外滙基金票據可令銀行體系總結餘增加200億元。

金管局將於4月21日、4月28日、5月5日及5月12日舉行的四次外滙基金票據投標中，每次減少發行50億港元91日期票據。今日是首次執行。

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編輯：吳敏芳

港元 拆息 港滙 香港
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