9成非住宅用戶獲75%電費補貼　100萬家庭享「零」電費

▲ 全港總計約100萬戶家庭享「零」電費，即約佔4成住宅戶口。（資料圖片）

環境局發言人今日表示，在政府提供的電費支援措施下，今年3月有接近9成的合資格非住宅用戶帳單獲得全數75%的電費補貼；而今年首季全港總計約4成住宅戶口，即約100萬戶家庭享「零」電費。

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政府去年12月宣布，用約23億元為合資格電力非住宅用戶戶口提供4個月的電費補貼，按其用電量支付它們75%的電費開支，每戶每月補貼上限為5,000元。《財政預算案》中再增加該項補貼約29億元，把有效期由4個月延長至8個月。據兩間電力公司3月發出的帳單顯示，約36萬即接近9成的合資格非住宅用戶帳單獲得全數75%的電費補貼。

另外，環境局去年1月推出電費紓緩計劃，為住宅用戶發放每月50元紓緩金，為期60個月，涉及約87億元的政府開支。為協助市民應對具挑戰的經濟環境，今年1月政府又再推行新一輪電費補貼，由今年1月至11月，每個合資格住宅用戶戶口可享160元補貼，12月則有240元補貼，涉及約56億元政府開支。

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全港超過270萬合資格住宅用戶自今年初已開始受惠於此電費紓緩兼電費補貼。兩間電力公司的帳單顯示，今年首季在這雙重優惠下，全港總計約100萬戶家庭享「零」電費，即約佔４成住宅戶口。

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記者：葉泳珊

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