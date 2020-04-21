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【油價暴跌】油價下跌觸發裁員潮 美國石油行業職位3月減少5.1萬個

金融經濟 13:15 2020/04/21

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石油行業面臨大規模失業潮。

油價暴跌，不止令投資者損手，更令石油行業出現大規模裁員潮。據報道，3月油氣行業減少了近51000個涉及開採及煉油的相關職位，跌幅達9%。另方面，清潔能源相關的職位亦因油價暴跌而減少。

研究公司BW Research Partnership數據顯示，3月油氣行業加速裁員，損失的職位按月增加了1.5萬個，其中包括建築、鑽井設備製造和航運等職位。該公司分析了勞工部的數據，以及對大約30000家能源公司展開了調查。

BW Research副主席Philip Jordan表示，過去5至7年新增的油氣行業工作職位已經消失，更可怕的是裁員潮才剛剛開始。

該公司估計，單是今年首季，美國油汽行業整體工作機會最多減少30%。除了石油業外，油價暴跌拖累了清潔能源行業，BW Research上周的報告顯示，太陽能發電板供應商及電動車生產商於3月削減了10.6萬個工作職位。整體而言，與能源相關的行業上月工作職位減少了30.3萬個。

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編輯︰侯景成

裁員 失業 紐約期油 石油氣 石油

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