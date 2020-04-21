【油價走勢】油價曾跌至負數  油股股價會否見零？

國際油市現「黑天鵝」現象，隔夜紐約期油5月份合約竟跌至負數，為有史以來首次。油價不值錢，那麼與油價表現息息相關的石油股股價會否見零？

隔夜紐約期油5月份合約曾低見每桶-40美元，今早價格重回正數，現時逾1美元口水平。今早中資「三桶油」跌幅並沒有跟隨油價暴挫，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 、中海油 （00883） 跌約3%，僅稍為跑輸大市。

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庫倉近爆滿 無空儲油5月期油見負數

原油是否真的如此不值錢？這裏要先說明，獲媒體主要報道、曾見負數的是即將到時的5月份期油合約，這價格雖是該合約的交易價，但並不反映是原油真實價值。事實上，目前近期的紐約期油合約，只有即將結算的5月份曾出現負數，其後的近期合約，即由6月至12月的合約，現價介乎每桶21至32美元。

5月份期油合約暴挫，而其後的合約偏穩，正是石油期貨的「超級溢價」（Super Contango）現象，隔夜5月期油跌至-40美元時，與6月期油價格相差達破紀錄的60美元。

期油價格「短挫長穩」，反映國際油市現貨、短期期貨合約嚴重供過於求，但中、長綫合約期油價格卻在油組與俄羅斯延長減產協議，以及市場憧憬下半年全球經濟反彈。

5月份期油合約，將於美國時間周二（21日）下午到期結算，即到時仍持有未平倉合約的投資者則作實物交收，問題就出在這裏。新冠肺炎疫情令歐美主要工業經濟癱瘓，工廠停工、航綫停飛倩況下，全球石油短期需求以前所未見的幅度大跌。需求減少，令目前原油儲蓄庫幾幾爆滿，油庫儲存的需求極度緊張，市場預期已無空倉接收即將下月交收的石油，只好不問價沽售，這正造成有投資者要貼錢沽出合約。

市場仍憧憬下半年石油需求復甦

5月份期油合約價格出現負數，主要是由於結算死綫臨近，儲油倉庫緊張而造成，因而5月期油急瀉完全不能反映需求相關因素。

這亦反映「三桶油」股價今日為何沒有變零，事實上原油其他月份的合約仍有價，即油企的盈利預期不是零。而且從6月至12月的合約價格趨升，反映市場對下半年全球經濟及石油需求復甦的相對樂觀憧憬。

責任編輯：錢家鋒

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