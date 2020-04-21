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【油價暴跌】道富：除非美國減產　否則今年油價維持極低水平

金融經濟 13:11 2020/04/21

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道富指，隨油價迅速下跌，各國很難就減產達成一致，任何重大的供應削減都來自少數幾個高度依賴石油收入的國家。

紐約5月期油合約一度驚現負油價，道富環球市場多元資產高級策略師Daniel Gerard認為，除非沙特阿拉伯、俄羅斯和美國達成一項重大協議（似乎極不可能），否則當前的形勢和低油價將持續下去，至少今年內油價會處於非常低的水平。

Daniel Gerard指，美國的石油產量可能剛好填補石油輸出國組織（OPEC）及俄羅斯等產油國減產可能留下的缺口，這正是多年來一直在發生的事情。「隨油組等供應下降，美國的供應取而代之，意味這場庫存危機至少在幾個月內不會消失，意味將繼續看到現貨期貨的反復波動。」

他續稱，隨油價迅速下跌，各國很難就減產達成一致，任何重大的供應削減都來自少數幾個高度依賴石油收入的國家，如果這些國家減產而價格沒有穩定下來，那對那個國家來說就是一種無謂的損失。

雖然他認為目前的石油需求紊亂無處不在，但卻是暫時現象，相信隨需求銳減，高企的期貨溢價給尋找過剩庫存帶來了額外的壓力。

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