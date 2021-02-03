【新股IPO】諾輝健康集資約23.4億元　月初建簿、2月中上市

▲ 諾輝健康預計2月內上市。

內地癌症早期篩查產品製造商諾輝健康科技擬香港上市，諾輝健康最快於2月初建簿（book-building），2月中上市，並計劃集資約3億美元（約23.4億港元），高盛、瑞銀為聯席保薦人。

承銷團之一的高盛發表報告預料，公司於2020年至2024年仍然錄得虧損，最多於2025年達到收支平衡（break even），並給予該公司估值介乎171億元至217億元。

諾輝健康專注高發癌症居家早期篩查及基因檢測服務。目前公司已推出針對腸癌、宮頸癌、胃癌等居家早篩產品。公司產品及主要候選產品當中，兩種結直腸癌適應症的藥品已國家藥監局批准。截至2020年上半年，經調整淨虧損為5393萬（人民幣，下同），2019年同期為5590萬。

諾輝健康於2020年7月份通過E輪3000萬美元融資，截至目前累計超過獲得約1.36億美元（約10.6億港元）融資金額。

公司集資所得將用於常衛清的商業化、提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率、為管線產品研發提供資金、在收購或外 部引進候選產品、及其他一般企業用途。

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責任編輯：謝卓榮