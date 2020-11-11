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【新股IPO】諾輝健康最快明年來港上市　集資約23.4億元（第三版）

新股IPO 13:14 2020/11/11

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內地報道指，諾輝健康正考慮來港上市，集資約11.7億港元。

內地癌症早期篩查產品製造商諾輝健康科技，計劃於明年上市。據外電報道，公司計劃集資約3億美元（約23.4億港元），高盛、瑞銀為聯席保薦人。

諾輝健康專注高發癌症居家早期篩查及基因檢測服務。目前公司已推出針對腸癌、宮頸癌、胃癌和肺癌等居家早篩產品，服務客戶300萬以上。

公司產品及主要候選產品當中，兩種結直腸癌適應症的藥品已國家藥監局批准。截至今年上半年，虧損進一步擴大至5.5億元（人民幣，下同）；收入按年下跌20%至1053萬元。

諾輝健康於今年7月份通過E輪3000萬美元融資，截至目前累計超過獲得約1.36億美元（約10.6億港元）融資金額。

公司集資所得將用於常衛清的商業化、提高結直腸癌篩查意 識及提升市場滲透率、為管線產品研發提供資金、在收購或外 部引進候選產品、及其他一般企業用途。

（第三版更新上市時間）

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責任編輯：謝卓榮

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