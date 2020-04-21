【科技抗疫】微軟推「Plasmabot」機械人　招募康復人士捐血治療患者

▲ 微軟與多間醫學公司團隊合作，招募康復者捐贈血漿去治療其他患者。

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，目前仍未有專門治療新冠病毒的藥物或疫苗，不過香港大學團隊日前就發現，康復者身體會出現抗體，而患者的抗體亦可作血漿治療，能捐血漿治療其他患者。而近日微軟（Microsoft）亦藉此與多間醫學公司團隊合作，招募康復者捐贈血漿去治療其他患者，同時推出一個名為「Plasmabot」的聊天機器人，引導康復者捐血。

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微軟宣布，將與多間大型醫學公司合作，包括：Octapharma、Takeda、CSL Behring等，計畫透過使用血漿治療新冠肺炎患者。該團隊提到，當病人康復後身體將會產生抗體，用作抵抗病原體，因此預計相關方法能協助其他新冠肺炎患者。

▲ 微軟推出「Plasmabot」聊天機器人，為康復者解答捐血疑問。（Plasmabot網頁截圖）

同時，為了鼓勵更多康復者捐血，微軟更推出「Plasmabot」聊天機器人，為康復者解答捐血疑問，並推薦他們到附近的捐血地點。微軟亦強調，他們目前已就相關治療方式，向美國食品及藥物監管局 (FDA) 申請授權，並正式開始研究工作。

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責任編輯：曾曉汶

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