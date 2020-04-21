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【國際油價】黑天鵝撞作一團 拆解油價-40美元之謎（訂戶專享）

金融經濟 13:28 2020/04/21

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國際油價昨日改寫了投資界對資產市場認知的新一頁，紐約期油報價昨日一度曾跌至負40美元，即持有好倉期油合約的投資者，要貼補才能平倉離場。可以肯定的是，即使新冠肺炎令全球石油需求以前所未見的速度縮減，負數仍不反映石油的應有價值，昨日油價的史詩級崩盤，是金融市場多隻黑天鵝互相碰撞的後果。

...

欄名 : 交易講場

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