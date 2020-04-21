【國際油價】黑天鵝撞作一團 拆解油價-40美元之謎（訂戶專享） 金融經濟 13:28 2020/04/21 分享： 國際油價昨日改寫了投資界對資產市場認知的新一頁，紐約期油報價昨日一度曾跌至負40美元，即持有好倉期油合約的投資者，要貼補才能平倉離場。可以肯定的是，即使新冠肺炎令全球石油需求以前所未見的速度縮減，負數仍不反映石油的應有價值，昨日油價的史詩級崩盤，是金融市場多隻黑天鵝互相碰撞的後果。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 騰訊500元目標價漸成共識 ATM主導港股從此不一樣（訂戶專享） 2020/04/20 騰訊500元目標價漸成共識 ATM主導港股從此不一樣（訂戶專享） 【經濟重啟】美歐經濟漸重啟 隧道盡頭還要走多遠?（訂戶專享） 2020/04/17 【經濟重啟】美歐經濟漸重啟 隧道盡頭還要走多遠?（訂戶專享） 美銀行疫市撥備1900億 港銀高息恐難保（訂戶專享） 2020/04/16 美銀行疫市撥備1900億 港銀高息恐難保（訂戶專享） 基金經理911以來最悲觀 反成散戶趁高減磅機會（訂戶專享） 2020/04/15 基金經理911以來最悲觀 反成散戶趁高減磅機會（訂戶專享） 全球紛現牛市 股神仍未到貪婪時（訂戶專享） 2020/04/14 全球紛現牛市 股神仍未到貪婪時（訂戶專享） 石油 美國 轉倉 亞洲市場 ETF 紐約期油 石油輸出國組織 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入