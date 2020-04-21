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【小米華為】華為榮耀30系列開賣1分鐘銷售額破3億人幣　超越小米10系成績？

金融經濟 13:05 2020/04/21

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華為榮耀手機30系列首賣1分鐘銷售額達3億元，小米宣布推小米10青春版。

華為榮耀手機30系列公布首賣成績，今日綫上開售1分鐘全平台銷售額突破3億元（人民幣，下同）。那邊廂的小米（01810）發布最新消息，將於4月27日推為年輕人打造的5G手機小米10青春版。顯而易見，華為小米這兩大中國手機品牌競爭愈加激烈。

截至下午1時6分，小米報9.99元，跌3.38%。

據內地媒體猜測，小米將要發售的小米10青春版很可能就是於3月末在海外發布的小米10 Lite版。

相關文章：【小米華為】小米華為開戰？　華為4月15日發布榮耀30系列

華為榮耀30系列此次一次過推3款，包括榮耀30、30 Pro、30 Pro+。售價區間在2999元至5499元，基本每個價格段都覆蓋，可選購彈性更大。似乎榮耀手機30系列首賣1分鐘3億的成績更勝於小米10系列開售成績？

不過，小米10系列是將旗下2款手機，小米10及小米10 Pro分開不日銷售。根據其公布的首賣成績。小米10首賣當日1分鐘創下全平台銷售額2億元記錄；而10 Pro開售僅55秒，銷售額突破2億元。國際版小米10 Lite未有發售成績。

按此推算，小米10系列包括小米10、10Pro首賣成績為1分鐘全平台銷售額4億元，超過華為榮耀30系列。

相關文章：【小米10 Pro】小米10 Pro首售55秒破2億元　雷軍有望打入高端手機市場

全球知名手機品牌傳紛紛削減訂單　小米華為最少減2成

【5G手機】華為P40Pro+ 「皇帝版」100倍數碼變焦　售價7988元起

責任編輯：陳華

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