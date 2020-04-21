【限聚令】停業令延長14日　美容業：剎停復工準備失預算

▲ 香港美容業總會創會主席葉世雄批評，政府從未向業界解釋停業或復工的標準。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今早宣佈，一系列「限聚令」、「停業令」將會再延長14日，當中亦包括美容院。業界指，原預計近日疫情放緩，已做好復工準備，但現時又再停業14日，大失預算。

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香港美容業總會創會主席葉世雄表示，眼見近日本地疫情有放緩之勢，甚至昨日錄得零確診個案，「料政府沒有理由延長禁令。」豈料，政府今早宣布行業再度停業14日，使業界如經歷過山車般。他認為，難以常理解釋該決定，政府只跟「個人心意」做事，每每與市民期望有落差。

業界剎停復工準備

葉世雄又透露，因為政府不斷強調美容院是高危行業，故該會已於近日預約公司社旗下會員消毒，為美容院內的床、儀器及工具加注抗毒塗層等。「業界自行進行復工的準備及配套，無奈現時又要緊急剎停。」上次宣布美容院停業令時，雖政府已被狠批事前未有與業界溝通，但葉指直至目前，政府亦沒有向業界解釋停業或復工的標準。

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期望縮短停業日數

美容院繼續停止營業，特別由於是預繳服務，重開後亦要捱一段時間才可恢復收入。葉世雄期望政府的資助加碼，「停業14日的補償沒有理由與28日的一樣。」他又指，第二輪防疫抗疫基金的資助沒有太大幫助，薪金補貼亦難解燃眉之急。

與美容院同氣連枝的供應商亦完全被忽略，「沒有美容院營業，供應商亦被逼停業，惟沒有任何補助。」加上本地疫情紓緩，葉世雄建議政府可以縮短停業日數，甚至允許業界重開。

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記者：葉泳珊

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