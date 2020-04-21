【金正恩手術】金與正料為繼任人？惟女性執掌北韓難

▲ 金與正料為金正恩繼任人？惟女性執掌北韓難

美國有線新聞網絡（CNN）報道指，北韓領袖金正恩日前接受心血管手術後，情況十分危險，惟南韓政府已否認，並指無跡象顯示金正恩病危。不過，金正恩命危的消息已引起各界討論，探討金正恩的接班人會是誰。多個韓媒推測，金正恩胞妹金與正會是金正恩的繼任人。然而，身為女性的金與正，或難被接納成為北韓領導人。

南韓《韓國經濟日報》（Korea Economic Daily）指，在金正恩傳出病危的消息後，金與正的名字開始被各界提起，因相信金與正會是金正恩的繼任人。

美媒稱北韓金正恩手術後命危 南韓政府否認

報道指，金與正被視為繼承金日成和金正日的正統「白頭山血統」。金與正此前亦與金正恩一起在瑞士留學數年，期間二人建立深厚的信賴。

金正恩執政後，爲了鞏固自己的地位，而進行的肅清工作，金與正亦有份進行。另外，金與正在2018年3月以「金正恩特使」身份訪問南韓，順利令金與正出現於外交舞台。

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金與正其後亦當選朝鮮勞動黨中央政治局候補委員，鞏固了勞動黨「二號人物」的地位，金與正亦是最年輕的政治局成員。

南韓《東亞日報》亦分析指，金與正會是金正恩的繼任人，因她一直被視為輔助金正恩的角色。報道亦指，金與正甚至在近日的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情上，可能亦有份參與某些決策。

不過，韓媒均相信，金與正為女性這一部分會是她執政上的弱點，亦是她能否被接納為北韓領導人的關鍵之一。

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