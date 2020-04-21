【疫市奇葩】90後創Freelance平台助搵工　炒散用戶急增

▲ Freehunter創辦人鄭康桁提醒，自由工作者與創業者一樣，要與客戶洽商、找生意、做市場推廣，凡事親力親為，要懂得堅持。（陳智良攝）

新冠肺炎肆虐，全球經濟和就業市場趨弱，不少行業裁減人手。為拓闊收入來源，有一技之長又不幸失業者，有否想過轉做自由工作者（Freelancer）？

Freelance配對平台Freehunter創辦人鄭康桁直言，疫情是一個契機，讓打工仔在低谷時反思生活的意義，發掘新工作機會甚至創業，近期平台上Freelancer及企業客戶數目均錄強勁增長。

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24歲的鄭康桁畢業於港大經濟金融系，大學時期開始當業餘攝影師，

有次接單Job要幫一間公司拍宣傳片，一腳踢處理幾個鏡頭、收音及燈光，拍足一天只賺2,000元。後來從客戶口中得知，拍攝成本為2萬多元，奈何中介判上判，多方抽佣降價。

眼見零工經濟崛起，年輕一代厭倦傳統朝九晚五的工作模式，追求靈活彈性、自主工作，惟Freelancer往往缺乏推廣途徑，加上外判項目影響報價，他便想到建立一個工作配對網站，充當企業與Freelancer的「紅娘」。

聆聽用家想法 改善使用體驗

Freehunter自2018年上綫，是港大創新及創業中心iDendron孵化計劃下的初創企業，目前擁有約2萬名Freelancer，專才類別集中於設計、影像、表演及藝術範疇。除香港業務，平台亦已打入台灣市場，兩地用家數目接近一比一。為改善網站設計，他曾赴台4天，約見當地數十個最活躍用家，每天由朝到晚密集式交流想法，了解客戶使用體驗。

成立初期資金不多，難做市場推廣。為吸引用家，他看到網上有合適人選如KOL、藝術工作者等，便發電郵邀請加盟；另推出推薦計劃，邀請新會員加入即獲取電子現金券，以支付平台費用。企業方面則從社聯、NGO、商會等着手，建立多個分銷渠道。

▲ 平台未來將提供化粧師、作家、愛情教練等專業分類，長遠希望開拓文創以外更大市場。（法新社資料圖片）

常言商場如戰場，

出來做初創，沒有人會理你幾多歲、有甚麼計劃，現實是有市場價值可留低，沒價值就出局。

他憶述，起初尋求注資時多次被請「食檸檬」，「投資者普遍覺得我剛畢業便創業，不諳做生意，未聽簡介便直接叫我回去打工。」最終於40個投資者中，找到2名天使投資人，於2018年底獲注資7位數字。

▲ 成立Freehunter並非鄭康桁首次創業，他中五曾參加學生營商體驗計劃，從家長及老師身上籌得7000元投資成本，在市集售賣自家設計的飾物及T-shirt，最終收入逾萬元，惟坦言初創與學生籌組業務迥然不同。（陳智良攝）

逆市擴張 綫上攻獅城

受疫情衝擊，不少企業叫苦連天，Freehunter卻成逆市奇葩。去年12月至今年4月，平台的Freelancer用家數目大幅增長70%。

當社會充斥不穩定因素，反而有利Freelance行業發展，打工仔被解僱會思考其他出路。

企業用家數目亦攀升30%，中小企增長最明顯。「經濟下行壓力大，普遍收緊廣告開支，以往找中介機構完成項目的企業，現時傾向找Freelancer，產出質素未必差很遠，卻節省幾倍成本。」他預料，以上訂閱人數維持不變，全年收入可達7位數字。

網上營商無懼逆市擴張，他指5月將打入新加坡，半年後於台灣開設辦公室。「長遠希望平台發展成自由工作者的社交網絡，恍似Freelance界的LinkedIn，成為宣傳及交流的重要渠道。」

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記者：姚慧儀