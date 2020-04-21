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【口罩供應】實惠出售第二批港產CareHK口罩　即日起可網上登記抽籤（附連結）

商業 12:14 2020/04/21

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實惠表示，上一輪兒童口罩未中籤人士，將自動登記參加是次抽籤。（實惠提供圖片）

面對嚴峻疫情， 口罩成為每日的必需品。Pricerite實惠宣布，將以網上登記抽籤方式，出售由本地口罩廠CareHK生產的第二批成人及兒童口罩，口罩總數量為20萬個，即是每款2000個名額。

由即日起（21日) 中午12時開始至本周日（26日) 晚上11點59分，實惠將接受網上登記抽籤購買成人及兒童口罩，並以低至每個1.95元的價錢發售。有關口罩已經成功獲得ASTM Level 1認證，BFE 及PFE 測試達≥98%；成人口罩尺寸為17.5 x 9.5 cm，兒童口罩尺寸則為14.5 x 9.5 cm。

網上登記教學
網上登記表格: https://form.pricerite.com.hk
隨機抽籤名額: 成人及兒童口罩各2000位
網上登記時間: 4月21日中午12時開始至4月26日 晚上11點59分(每人只限登記1次)
中籤通知日期: 2020年4月29日將會透過手機短訊通知中籤人士；未中籤人士將會收到相關電郵通知。(每名成功獲得口罩名額人士只可限購一盒口罩)
**上一輪兒童口罩未中籤人士，將自動登記參加是次抽籤 (包括成人及兒童口罩)
購買口罩日期: 4月30日至5月6日

【口罩供應】實惠網上登記兒童口罩　截至19日晚上

【口罩供應】Maskology學童口罩4月23日12時網上發售　每個2.4元起最快5月底發貨

【口罩供應】市面有口罩標榜「首間獲資助生產線」　被質疑未供應政府偷步發售

責任編輯: 蘇穎琪

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