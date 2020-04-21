【油價走勢】拆解石油ETF 3175及3097跌幅大不同　原來關轉倉安排事！

▲ F三星原油期 （03175）及FGX原油（03097） 由於轉倉安排不同，兩ETF的跌幅也大有不同。

原油價格大插水，紐約期油「價崩」，跌至負數。現時在港交易的兩隻石油ETF F三星原油期 （03175） 及FGX原油 （03097） 表現迥異。 F三星原油期中午收跌9%，報3.52元；而FGX原油目中午僅收跌2%，最新報1.94元。到底兩者跌幅為何相差這麼遠？

3175和3097都是以投資原油期貨複製油價指數表現，每月均須轉倉保持倉位，隨油價大幅波動，不同月份的期油價格價差較以往明顯，令投資界關注原油期貨「正價差」對兩大ETF表現跑輸的情況。

然而，根據3097的基金文件，倘WFI期貨合約最接近合約月份與第二最接近合約月份的期貨溢價大於0.5%，任何並非12月到期的WTI期貨合約將轉倉至本年度12月到期的WTI期貨合約（倘評估於1月至6月進行）。根據彭博數據，12月到期的WTI期油最新報32.77美元。

反觀，3175的轉倉則沒有類似安排，其採用最接近合約替換即將到期的最接近合約的安排。舉例來說，在4月轉倉期間，指數內5月的WTI 期貨合約須由 6 月的WTI 期貨合約替換。根據彭博數據，6月到期的WTI期油最新報21.4美元。

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編輯：吳敏芳