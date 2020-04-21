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德國總理默克爾促中國 就病毒源頭增透明度

環球社會熱點 12:02 2020/04/21

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎） 蔓延全球之際，歐美多國近日相繼指摘中國處理新冠肺炎的方式，德國總理默克爾（Angela Merkel）周一亦發聲，要求中國在新冠肺炎的源頭增加透明度。

默克爾周一指：

 

「我相信中國就病毒源頭一事透明度愈高，對全世界所有人就愈好，可讓大家從中汲取教訓。」

（I believe the more transparent China is about the origin story of the virus, the better it is for everyone in the world in order to learn from it.）

美媒稱北韓金正恩手術後命危 南韓政府否認

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此前，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）曾指，中國顯然有事情乃西方不為所知，稱不要天真以為中國控制疫情好得多。

而英國外相藍韜文（Dominic Raab）上周亦曾指，中國必須解釋病毒是從何來，又坦言在疫情過後，中英關係不會如常。

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共和黨執政多州復工 福西：過早或適得其反

藍韜文當時又指，在疫情結束後，必須需要進行非常深入的評估，包括疫情爆發的問題，而此評估需要由科學來推動。

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