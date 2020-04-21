  • 29°C
香港時間 : 2020421日 (二) 12:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】墨西哥毒梟千金派救濟包 政府：少犯罪更有用

環球社會熱點 11:47 2020/04/21

分享：

在墨西哥，全球大流行的疫情令當地毒梟出動，為貧苦大眾派救濟包，盒上還有印有大毒梟嘜頭。

新冠肺炎疫情蔓延全球，雖然要報紙社交距離，遏制病毒傳播，但全民齊心抗疫，關注弱勢社群，反而有機會可打破民眾的界限。在墨西哥，全球大流行的疫情令當地毒梟出動，為貧苦大眾派救濟包，盒上還有印有大毒梟嘜頭。

【墨西哥疫情】總統立壞榜樣 擁抱人群親吻孩子  

【美國疫情】德州44大學生確診 假期曾到墨西哥旅行

墨西哥大毒梟古斯曼（Joaquin Guzman）千金Alejandrina Gisselle Guzman，日前以其服裝店「El Chapo 701」的名義，在墨西哥第二大城市瓜達拉哈拉（Guadalajara），為貧苦大眾派發救濟包，內有油、米、糖等生活必需品。服裝店以古斯曼的綽號「矮仔」（El Chapo）命名，包裝盒上印有其標誌，是古斯曼的嘜頭。去年，美國紐約聯邦法院就古斯曼販毒、謀殺、洗錢等全部10項罪名成立，判處終身監禁。

【墨西哥毒梟】古斯曼被判終身監禁　罰款126億美元

【毒梟古斯曼】曾列富布斯富豪榜 罪成料餘生踎監

與古斯曼有聯繫的其他販毒集團，亦有出動派發救濟物資。路透社報道，從社交媒體的圖片可見，有毒梟全副武裝，派發廁紙、肥皂等物資予弱勢社群。

全國各地連續數天都有派發活動，墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador） 批評，毒梟「善舉」對民眾無幫助，應反思他們才是貧困民眾家園痛失親人、家園的始作俑者，減少犯罪更有幫助。

【美國疫情】美國對伊朗封關 另擬關閉美墨邊境

【美國疫情分佈圖】死亡人數破4萬 引國防生產法增產採集棒
 

相關文章

巴西總統：「人終須一死」淡化疫情續晤支持者
2020/03/30
巴西總統：「人終須一死」淡化疫情續晤支持者
【抗疫勇士】99歲二戰老兵戰勝肺炎 巴西最老康復者
2020/04/15
【抗疫勇士】99歲二戰老兵戰勝肺炎 巴西最老康復者
【隔離奇招】秘魯、巴拿馬一招限國民出門
2020/04/03
【隔離奇招】秘魯、巴拿馬一招限國民出門
【油價負數】啤酒汽水恐缺貨 都與油價暴跌有關
今日
【油價負數】啤酒汽水恐缺貨 都與油價暴跌有關
【新冠肺炎】疫情搶咖啡 咖啡農成短暫贏家
2020/04/20
【新冠肺炎】疫情搶咖啡 咖啡農成短暫贏家
傳染病 弱勢社群 疫情 墨西哥 紐約 美國 路透社 謀殺 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【美國疫情】保就業 特朗普：將暫停所有移民申請

下一篇文章

美媒稱北韓金正恩手術後命危 南韓政府否認
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英媒：德國最大報向中國索償13萬億 指北京欠疫情賠償
英媒：德國最大報向中國索償13萬億 指北京欠疫情賠償
【新加坡疫情】曾讚揚抗疫典範 CNN改口：2大疏忽
【新加坡疫情】曾讚揚抗疫典範 CNN改口：2大疏忽
【新加坡疫情】單日新增逾千四宗確診 創單日新高
【新加坡疫情】單日新增逾千四宗確診 創單日新高
【美國疫情分佈圖】79萬確診 實際數字恐高多倍
【美國疫情分佈圖】79萬確診 實際數字恐高多倍
新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月21日 時間12:00）
【美股收市】紐約油暴瀉收報負37.6美元 史無前例 道指挫592點
【美股收市】紐約油暴瀉收報負37.6美元 史無前例 道指挫592點