【新冠肺炎】墨西哥毒梟千金派救濟包 政府：少犯罪更有用

▲ 在墨西哥，全球大流行的疫情令當地毒梟出動，為貧苦大眾派救濟包，盒上還有印有大毒梟嘜頭。

新冠肺炎疫情蔓延全球，雖然要報紙社交距離，遏制病毒傳播，但全民齊心抗疫，關注弱勢社群，反而有機會可打破民眾的界限。在墨西哥，全球大流行的疫情令當地毒梟出動，為貧苦大眾派救濟包，盒上還有印有大毒梟嘜頭。

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墨西哥大毒梟古斯曼（Joaquin Guzman）千金Alejandrina Gisselle Guzman，日前以其服裝店「El Chapo 701」的名義，在墨西哥第二大城市瓜達拉哈拉（Guadalajara），為貧苦大眾派發救濟包，內有油、米、糖等生活必需品。服裝店以古斯曼的綽號「矮仔」（El Chapo）命名，包裝盒上印有其標誌，是古斯曼的嘜頭。去年，美國紐約聯邦法院就古斯曼販毒、謀殺、洗錢等全部10項罪名成立，判處終身監禁。

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與古斯曼有聯繫的其他販毒集團，亦有出動派發救濟物資。路透社報道，從社交媒體的圖片可見，有毒梟全副武裝，派發廁紙、肥皂等物資予弱勢社群。

全國各地連續數天都有派發活動，墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador） 批評，毒梟「善舉」對民眾無幫助，應反思他們才是貧困民眾家園痛失親人、家園的始作俑者，減少犯罪更有幫助。

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