【美國疫情】共和黨執政多州復工 福西：過早或得不償失

▲ 美國南部的佐治亞州等共和黨人執政州份，都相繼宣布放寬居家令等限制措施，以逐步開放復工。

美國的新冠肺炎疫情持續，但美國總統特朗普多次呼籲多州復工復產，儘早重啟經濟。美國南部的佐治亞州等共和黨人執政州份，都相繼宣布放寬居家令等限制措施，以逐步開放復工。但美國傳染病專家福西警告，如各州過早復工或會得不償失。

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美國全國廣播公司（NBC）報道，美國南部五個州份都相繼宣布放寬措施，包括南卡羅來納州、田納西州、佐治亞州、內布拉斯加州和德州，上述州份均由共和黨人執政。

佐治亞州長周一（20日）宣布放寬限制，批准州内戲院、餐廳等場所同日重開，健身室和髮廊等非必要業務會於周五（24日）前重開，至於酒吧和夜總會等娛樂場所則維持關閉。

南卡羅來納州於周一宣布，該州零售店於周二重開，但企業必須嚴格執行社交距離措施，限制同時留在店内購物的顧客數量，以免散播疫情。

田納西州宣布居家令於本月30日屆滿後將不會再度延長，該州大多數公園於周五重開，而部分企業最早可於下周起重開。內布拉斯加州宣布將於5月4日恢復醫院排期手術，德州也宣布分階段復工。

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但美國國家過敏症及傳染病研究所所長福西（Anthony Fauci）警告，美國不應過早復工，如按照謹慎方針逐步放寬限制不但很痛苦，更可能得不償失（It's going to backfire）。

福西更表示：

除非我們可控制病毒，否則從經濟角度而言，不會有真正的復甦。

（But unless we get the virus under control, the real recovery, economically, is not going to happen.）

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