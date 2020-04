【美國疫情】共和黨執政多州復工 福西：過早或得不償失

▲ 美國南部的佐治亞州等共和黨人執政州份,都相繼宣布放寬居家令等限制措施,以逐步開放復工。

美國的新冠肺炎疫情持續,但美國總統特朗普多次呼籲多州復工復產,儘早重啟經濟。美國南部的佐治亞州等共和黨人執政州份,都相繼宣布放寬居家令等限制措施,以逐步開放復工。但美國傳染病專家福西警告,如各州過早復工或會得不償失。

美國全國廣播公司(NBC)報道,美國南部五個州份都相繼宣布放寬措施,包括南卡羅來納州、田納西州、佐治亞州、內布拉斯加州和德州,上述州份均由共和黨人執政。

佐治亞州長周一(20日)宣布放寬限制,批准州内戲院、餐廳等場所同日重開,健身室和髮廊等非必要業務會於周五(24日)前重開,至於酒吧和夜總會等娛樂場所則維持關閉。

南卡羅來納州於周一宣布,該州零售店於周二重開,但企業必須嚴格執行社交距離措施,限制同時留在店内購物的顧客數量,以免散播疫情。

田納西州宣布居家令於本月30日屆滿後將不會再度延長,該州大多數公園於周五重開,而部分企業最早可於下周起重開。內布拉斯加州宣布將於5月4日恢復醫院排期手術,德州也宣布分階段復工。

但美國國家過敏症及傳染病研究所所長福西(Anthony Fauci)警告,美國不應過早復工,如按照謹慎方針逐步放寬限制不但很痛苦,更可能得不償失(It's going to backfire)。

福西更表示:

除非我們可控制病毒,否則從經濟角度而言,不會有真正的復甦。

(But unless we get the virus under control, the real recovery, economically, is not going to happen.)

