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【油價走勢】負油價累「三桶油」跌幅擴大　中海油跌約4%、中石油跌3.6%

金融經濟 11:44 2020/04/21

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國際原油價格回正數，三桶油跌幅仍繼續擴大。

國際原油期貨價格昨晚首見負數，5月紐約期油價格昨暴跌至-37.63美元後，於今早亞洲時段大幅反彈。紐約期油價格最新報1.35美元，升38.98美元，或103.59%。儘管油價回升，惟港股「三桶油」今早低開後進一步走低，油服股份亦普遍下跌。

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截至11時36分，中海油 （00883） 跌幅擴大至約4%，最新報價8.18元；中石油 （00857） 跌約3.6%，報2.68元；中石化 （00386） 跌約3.34%，報3.76元。

另外，油服股份方面，安東油服 （03337） 跌4.9%，報0.485元；中海油田服務 （02883） 跌3.62%，報5.86元；中石化油服 （01033） 跌3.39%，報0.57元；中石化煉化工程 （02386） 跌1.71%，報3.45元。

布蘭特期油價格最新報25.34美元，跌0.23美元，或0.90%。

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責任編輯：陳華

期貨 香港股票 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 安東油田服務（03337） 布蘭特期油 紐約期油 中海油田服務（02883） 中石化煉化工程（02386）

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