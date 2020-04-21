【油價走勢】負油價累「三桶油」跌幅擴大　中海油跌約4%、中石油跌3.6%

▲ 國際原油價格回正數，三桶油跌幅仍繼續擴大。

國際原油期貨價格昨晚首見負數，5月紐約期油價格昨暴跌至-37.63美元後，於今早亞洲時段大幅反彈。紐約期油價格最新報1.35美元，升38.98美元，或103.59%。儘管油價回升，惟港股「三桶油」今早低開後進一步走低，油服股份亦普遍下跌。

相關文章：【油價走勢】紐約期油價崩後大幅反彈 重上正數水平

相關文章：【油價走勢】油價低見-40美元 5月期油瘋狂斬倉亦難甩手

截至11時36分，中海油 （00883） 跌幅擴大至約4%，最新報價8.18元；中石油 （00857） 跌約3.6%，報2.68元；中石化 （00386） 跌約3.34%，報3.76元。

另外，油服股份方面，安東油服 （03337） 跌4.9%，報0.485元；中海油田服務 （02883） 跌3.62%，報5.86元；中石化油服 （01033） 跌3.39%，報0.57元；中石化煉化工程 （02386） 跌1.71%，報3.45元。

布蘭特期油價格最新報25.34美元，跌0.23美元，或0.90%。

相關文章：

負油價受惠受累股 國泰跌逾3%、中遠海能升一成後急收窄

【國際油價】油價亂局何時了？ 高盛：或延至5月中

【油價走勢】特朗普擬趁低油價增加最多7500萬桶戰略石油儲備

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：陳華