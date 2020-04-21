【史上首負油價】燃氣替代效應褪色再跌3％　煤氣仍值買入收息？

國際油價史詩式跌至負數水平，在油價高企時充當替代能源的天然氣價值，亦開始受動搖。今早燃氣股普遍捱沽。散户愛股之一，同時在內地經營天然氣業務的中華煤氣(00003)，截至近中午收市報13.68元跌2.8%。燃氣替代效應褪色之下，剛減派紅股的煤氣收息股地位會否較以往削弱亦值關注。

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煤氣去年純利遜預期，並意外地將紅股比例由「10送1」改為「20送1」。早於上月中，煤氣常務董事陳永堅預告，受疫情影响，內地和本港首季售氣量料分別跌15%和5%。雖然兩地疫情開始降温，但在限聚令和封城仍然實行下，用氣需求短期內相信未及恢復至正常日子。今回油價更較內地天然氣普及前便宜，用氣需求的復甦難度更大。加上油價下跌波及其新能源業務，以上因素都拖累煤氣盈利，派息以至派紅股能力。事實上，煤氣2002至05年和08年都沒派紅股。

因此，萬一負油價情况持續至年中，煤氣的經營環境料比去年更艱巨。假設今年最终連20送1紅股都要落空，難以支持目前不足3厘周息率的估值。

當然，煤氣業務始終具壟斷性，即使紅股少派或不派，每股0.35元的派息料可維持。若其回落至3厘即約11.6元，不失為一個安全吸納水平。

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