▲ 國泰早前料油價每跌5美元對沖月蝕700萬美元

紐約5月期油合約一度驚現負油價，最新報價也僅1.55美元，除了「三桶油」、期油ETF直接受影響，其他油價敏感股今早表現也相當波動。國泰航空 （00293） 營運幾停頓，燃油對沖合約由對沖約3分之1耗油量，國泰幾變成「全面焗賭」，國泰今早股價偏軟，半日跌逾4.4%，報8.98元。

不過，必須注意的是，國泰所用的標準不是WTI紐約期油，而是布蘭特期油，理論上不會受5月紐約期油負油價直接影響。布蘭特期油最新報25.33美元，跌3%，但較年內低位21.65美元略高。

儘管布油價格較紐油穩定，但國泰今年相關對沖合約，對應油價水平達61美元至65美元，損失依然慘重。

【油價急瀉】國泰大削運力又遇油價急挫 燃油對沖再成噩耗

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另一方面，短期油價暴瀉，令不少投資者轉為儲存實貨，油輪股中遠海能 （01138） 今早一度升逾一成，高見5.37元，半日升幅收窄至2.3%，暫報4.91元，成交已逾1.6億元。

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編輯︰麥德銘