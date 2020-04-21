【新冠肺炎】中國限制日美技術人員入境　LCD面板、半導體工廠停滯

▲ 因新冠肺炎疫情擴散，導致日美技術人員無法入境，亦造成中國多間高科技工廠擴產暫停。

隨著內地政府宣布新冠肺炎疫情正逐步受控，不少企業及工廠開始復工。不過疫情目前卻已擴散到外地，許多國家都限制市民出入境，導致不少日本及美國等的技術人員不能出國，無法到達中國內地的工廠工作，令中國的LCD面板、半導體等高科技工廠擴產停滯。

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據日經新聞報道指，中國多間高科技工廠需要許多製造設備，作精密結合，而製作及負責這些設備的都是來自日本及美國的技術人員。不過因新冠肺炎疫情擴散，導致日美技術人員無法入境，亦造成中國多間高科技工廠擴產暫停。當擴產程序持續無法進行，或會影響LCD電視等產品生產。

該報道指，位於武漢市的京東方（BOE）LCD面板工廠擴產就陷入停滯，原本計劃2020年底將可月產9萬片玻璃基板，不過因今年年頭疫情持續在武漢擴散，技術人員都返回日本。而現時就算武漢已解封，中國政府依然禁止外國人入境，加上日本要求民眾盡量不要外出。日經新聞預計，若情況持續，該工廠的年產量將會是原計劃的23%。

此外，亦有其他廠商同樣面臨相關問題，位於西安的三星電子第二座內存廠在今年3月開始啟用，原由日本技術人員負責安裝新設備，但由於日本人員未能入境，令該廠安裝設備的流程延遲，或會影響及推遲出貨時間。位於武漢的紫光集團半導體工廠雖然可持續生產，但擴產程序同樣因美國技術人員未能到達，而需要延遲。

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責任編輯：曾曉汶

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