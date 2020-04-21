▲ 英國民意怒斥中國 逾80%人要求查新冠肺炎來源

歐美國家近日指摘中國處理新冠肺炎不透明，多國民情洶湧。英國有智庫調查發現，逾80%英國人要求首相約翰遜，推動國際調查，查明新冠肺炎來源，以及中國在疫情早期的處理手法；74%人認為，中國須為疫情爆發負責任。

英媒：德國最大報向中國索償13萬億 指北京欠疫情賠償

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《泰晤士報》發表新保守派外交事務智庫Henry Jackson Society的調查，70%的英國人認為，如果證明到中國在處理疫情時，違反國際法，英國政府應向中國索償。

英國保守黨議員對中國的怒氣日漸高漲，多番質疑中國公布的死亡數字。愈來愈多保守黨資深議員要求啟動國際調查，促請政府重新審視與華關係。唐寧街消息人士此前曾警告，中國將面臨「清算」（reckoning）。

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美國要求盟國，出於安全考慮，不要在5G的基礎設施中，使用華為設備。約40%的人反對華為參與英國的5G建設，僅27%人同意。

Henry Jackson Society曾建議，英國在疫情後，向中國索償數億英鎊的賠償。智庫促請，英國聆聽人民的意見，承諾疫情過後，與中國關係不會「一切照舊」。

較早前，德國最大報章《Bild》向中國發出一張1300億英鎊帳單，要求中國賠償德國因疫情造成的損失。中方回應稱，該帳單「加劇仇外心理和民族主義」。

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