【美國疫情】紐約防護衣短缺 護士控告政府及醫院

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大爆發，重災區紐約市一城確診人數已超過14萬。紐約市醫療物資短缺，防護衣供應尤其緊張。紐約市早前有護士被迫使用垃圾袋充當防護衣，染病殉職。紐約州護士工會入稟控告政府和醫院，指對方未能為護士提供足夠防護裝備。

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約防護衣短缺 護士控告政府及醫院

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紐約州護士協會（New York State Nurses Association）周一（20日）入稟法院，控告紐約州衛生部，以及紐約市內2所醫院。協會指，政府和醫院未能保證護士安全，變相危害病人和家屬，以及他們所住的社區。

協會執行董事Pat Kane稱，會內超過70%護士曾曝露於新型冠狀病毒之下，當中大部分人還未有機會接受病毒檢測。

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另一方面，紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）表示，市內雖然暫時有足夠呼吸機等物資，應付本周需求，但防護衣恐怕不敷應用。

紐約市周末已向聯邦政府請求供應防護衣和製作物料，預料可在本周生產4萬件防護衣，5月下旬前生產40萬件，但白思豪表示，這仍遠遠跟不上紐約市抗疫需求。他已向聯邦政府及其他州份請求進一步支援。

白思豪又宣佈，紐約市內6月底前所有公眾活動都會取消，包括今年50周年之紐約市同志大遊行。

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