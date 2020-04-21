【新冠肺炎】被批忽略台灣警示　譚德塞：最早疫情報告來自武漢

新冠肺炎肆虐全球，美國總統特朗普稱世界衛生組織忽略台灣早期示警。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）再度回應有關批評，強調沒有隱瞞疫情，並指新冠肺炎疫情報告的首封電郵來自武漢。

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台灣中央指揮中心指揮官陳時中4月11日表示，去年12月31日曾向世衛示警，雖未有明確指出「會人傳人」，但強調非典型肺炎病患均需隔離治療，暗示病疫情人傳人可能。美國總統特朗普早前也質疑世衛忽略台灣衛生官員的警示。

譚德塞重申，台灣當時只是尋求更多資訊，未有通報病毒能有人傳人。他又指，世衛有15名美國疾病控制及預防中心（CDC）代表，一直獲知疫情發展，意味沒有向美國隱瞞疫情。他呼籲各國領袖不要利用疫情作政治工具，否則會加劇疫情爆發。

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