▲ 新一輪財政「組合拳」如何構成？

3月末中央政治局會議召開至今，以提高赤字率、發行特別國債、擴容專項債為核心，新一輪的積極財政政策呼之欲出，正在引發市場廣泛猜想。我們認為，在本輪財政「組合拳」中，擴容專項債、發行特別國債料將成為主力軍，提高財政赤字率則將發揮輔助作用，三者預計將分別提供約1.8萬億（人民幣，下同）、1萬億和7000億的增量資金。

從總體來看，本輪積極財政亟待承擔起兩方面的擴張壓力。第一，疫情下的被動擴張：本次疫情衝擊引致稅收降低、土地出讓收入降低、公共衛生支出上升。因此，即使不考慮未來托底經濟的需要，財政缺口也會被動抬升。對於由此產生的財政缺口，目前市場的中性預期為萬億左右。第二，「穩民生」的主動擴張：隨着海外疫情的不斷升級，本輪財政刺激不僅要用於重啟國內經濟，同時也要對冲源於全球經濟衰退的外部衝擊。我們認為，與此前不同，本輪財政刺激將淡化經濟增速目標，強化民生與就業目標。在疫情衝擊下，「穩民生」的關鍵在於政策支持，而政策的主力在於財政。我們預計，為對冲疫情影響，財政刺激需要拉動經濟名義增長2.5個百分點左右，即需要財政刺激約2.5萬億。通過以上兩端加總，新一輪財政「組合拳」的合意力度約為3.5萬億。

但是，上述的總量不能過度依賴上調赤字率來實現。這是因為，中國財政常年堅守3%的赤字率警戒綫。即使在當前特殊情況下，可以跨越此綫，但是力度仍需適中。否則，如果一次性超調，則可能引發兩大潛在風險。第一，政策透支風險：如果全球性疫情未能在短期內得到控制，那麼全球經濟衰退可能長期化，並延續至明年，因此需要為明年預留財政政策空間。第二，地緣博弈風險：一旦疫情衝擊長期化，則全球地緣政治博弈將顯著加劇。在全球信用評級體系中，中國話語權較弱。過快抬升的赤字率，或將為國際評級機構下調中國主權信用評級、重要金融機構信用評級提供「導火索」，並觸發相應的金融風險壓力。

有鑑於此，在本輪財政刺激中，需要更加依仗不計入赤字的財政工具，如專項債和特別國債等等。我們預判，合意的結構分布如下：其一，預算財政赤字率由2.8%上調至3.5%，由此多釋放大約7000億元的財政刺激；其二，年度新增專項債務限額由2.15萬億上調至4萬億左右，多增約1.8萬億；其三，發行特別國債，規模約為1萬億。