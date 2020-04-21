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【期油歷史性大崩盤】跌到負數代表咩？揸車入油會平啲？

環球政經 11:52 2020/04/21

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紐約即月期油一度暴跌306%至-37美元，為史上首次跌至負數，意味產油商要向消費者付錢買走原油！天下豈有如此便宜之事？事實上芝加哥商業交易所（CME）4月中旬表明，已經確保一旦發生原油期貨負數交易，該交易所系統將能夠如常運作，為是次史無前例的期油大崩盤預先做好準備。

歸根究底，今次期油價格跌至負數，固然與新冠肺炎嚴重打擊石油需求有關。3月中旬油組與俄羅斯減產談判破裂，亦早已為今日局面埋下伏筆。國際能源署（EIA）在當時已警告，今年全球石油需求將出現逾10年來的首次萎縮，下調年度石油需求預估近每日100萬桶，至每日9990萬桶，惟沙特阿拉伯及俄羅斯仍然宣布增產，全面觸發油價戰。到了4月，據高盛分析，全球石油需求已經每天大減2600萬桶，而油組及俄羅斯亦在足足在一個月後，才重新達成每日減產970萬桶石油的協議，以挽救油價。可惜減產既來得太遲，其規模亦不足以抵消需求下降的影響。

供應過盛之下，石油商的油庫儲備已經爆滿，以美國原油主要樞紐俄克拉何馬州庫欣為例，EIA指出截至4月10日，當地的儲油容量已佔滿約72%。新增油產無地方儲置，故此產油商情願倒貼開採成本，亦要多餘的油產送走。瑞穗分析直言，「這種大宗商品的價格實際上已毫無價值，所以當它每下跌一美元，他們就會付給你一美元，讓你把它們運走。」

在5月期油暴跌至負數之際，6月期油維持在20美元左右水平，兩者出現歷來最大的價差，為何只有5月期油跌至負值？在期油市場，每份合約交易一個月，5月的合約於本周二到期，一些基金趁合約即將到期轉倉，導致5月期油市場大幅萎縮。例如美國最大原油ETF USO截至上周仍持有市場25%流通的5月份期油合約，但由於原油ETF並不會在交割當日轉倉，USO今個月便在4月7日至4月13日轉倉。另一方面，持有5月合約的投資者因希望避免進行實物交割、承擔儲存成本，最終亦選擇貼錢來轉讓這些合約。相比之下，6月合約要在一個月後交付，價格下跌壓力因而較輕，但美銀美林預測，若需求不能回升，紐約6月期油價格亦將轉負。

相關文章：紐約期油歷史性跌至負數　拆解背後三大原因

相關文章：美銀美林：紐約6月期油價格或轉負值

小市民最關心的，莫過於期油價格跌至負數後對日常生活有何影響。可惜的是，油價暴跌不一定會轉為加油站零售價格的下跌，因為實際的石油採購是依據現貨價格，而非期貨價格，目前現價油價並沒有出現負數。較有可能受益的潛在買家是煉油廠、航空公司等需要實物交割的企業，但因需求的持續疲軟，會否進一步增加採購石油，要視乎這些大型企業的儲油空間是否緊絀。

 

紐約期油 轉倉 商品 基金 ETF

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