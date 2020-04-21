美媒稱北韓金正恩手術後命危 南韓政府否認

▲ CNN：金正恩接受手術後命危

美國有線新聞網絡（CNN）引述有消息指，北韓領袖金正恩日前接受心血管手術後，情況十分危險，華府正在監察金正恩命危的情報。金正恩日前罕見缺席北韓「太陽節」的慶祝儀式，已惹外界猜測金正恩身體狀況。韓聯社則指，南韓政府表示，到目前為止未有消息證實金正恩手術後命危。

韓媒《Daily NK》報道指，現年36歲的金正恩因過度吸煙、肥胖和過勞，在4月12日於香山郡金剛山一間醫院接受心血管手術，目前正在金剛山度假區休養治療。CNN更報道指，金正恩在手術後命危。

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CNN又指，華府正在監察金正恩命危的情報。華府未有回應此報道。

報道指，金正恩最後一次露面已是4月11日，金正恩主持勞動黨中央政治局會議。而在4月15日，即北韓前領袖金日成的誕辰紀念日「太陽節」，金正恩卻未有出席，為其上任後首次。

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韓聯社報道則指，已向南韓負責對北韓工作的官員問及此情報，惟該官員指未有線索推測金正恩健康出現問題，並質疑有關報道是否可信。

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