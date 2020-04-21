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【科技抗疫】Facebook推出美疫症預測地圖　助民眾了解肺炎傳播情況

科技 10:47 2020/04/21

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Facebook近日與美國卡尼基美隆大學合作，推出疫情地圖網站，顯示美國各縣出現新冠肺炎及流感症狀的估計比例。

美國各城市新冠肺炎確診案例不斷飆升，令美國民眾人心惶惶。科技巨頭Facebook近日與美國卡尼基美隆大學合作，並推出疫情地圖網站，顯示美國各縣出現新冠肺炎及流感症狀的估計比例。

>>>【科技抗疫】初創研空氣淨化器　10分鐘消滅逾8成冠狀病毒

>>>【科技抗疫】IG創辦人推追蹤傳染速度網站　北達科他州傳播速度最快

Facebook宣布，昨（20日）正式推出第一份全美新冠肺炎疫情預測地圖，以幫助美國居民追蹤新冠疫情的發展。Facebook指出，即時追蹤新冠病毒傳播的數據，對當地政府及公共衛生部門相當重要，他們能透過數據更迅速及有效地分配有限資源，控制疫情持續擴散。

而是次疫情地圖中，洛杉磯地區的數據是由卡尼基美隆大學研究團隊搜集得來，而該團隊現時預計，洛杉磯中心一周內將會有0.75%市民出現新冠症狀；相對於紐約的皇后區將會有2.31%市民及三藩市中心一周內將會有1.4%市民出現症狀，洛杉磯市的疫情擴散程度較低。值得一提的是，此地圖亦可預測患有流感症狀的市民比例。

該網站現時預計，洛杉磯中心一周內將會有0.75%市民出現新冠症狀。（Facebook疫情地圖截圖）

該網站現時預計，紐約的皇后區將會有2.31%市民出現新冠症狀。（Facebook疫情地圖截圖）

此外，Facebook強調，他們設計一套先進數據搜集方式，以保障市民私隱為首要條件，為研究者提供準確的疫情數據。並重申該地圖並非確診病例地圖，而是用作估計未來一周會出現症狀的病人數據。Facebook創辦人兼CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）透露，該地圖會在疫情爆發期間每天進行更新，不過目前僅支援美國地區。

>>>【科技抗疫】亞馬遜建病毒檢測研究室　為員工定期檢測

責任編輯：曾曉汶

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