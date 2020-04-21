【國際油價】油價亂局何時了？ 高盛：或延至5月中

原油市場震盪不止，5月份原油期貨價格史無前例地跌至負數，即賣家寧願貼錢沽貨，消息震撼市場。投資者關注油價的亂局何時完結，高盛則認為，油價的波動將持續到5月中旬。

隔夜5月份期油價格曾跌至-40美元，今早價格重上正數，新報1.66美元；6月份期油則報21.8美元。

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5月份期油合約將於周二到期，投資者為免接收實貨，寧願賠錢沽貨。這反映疫情下原油需求急降，儲存原油的倉庫亦幾乎爆滿。

關閉油井成本高 或破壞部分設施

油價的面對的壓力是一方面新冠肺炎疫情爆發令原油需求下降，但油井要即時停產亦面臨高昂成本。高盛大宗商品研究全球主管Jeff Currie指出，關閉油井的成本相當高，並可能會破壞部分基礎設施，所以難即時供應削減以穩定油價。石油公司因而寧願貼錢給買家，以維持油井繼續運作。這是正為何即期期油合約會出現負數。

目前需求仍弱，高盛又指，墨西哥灣沿岸地區的油井最終將關閉，但在削減供應之前，短期原油期貨合約價格仍會壓。他預期，油價的波動短期不會停止，亂局至少要延至5月中旬。

盡管石油輸出國組織與盟友（OPEC+）於本月中達成減產協議，結束了沙地阿拉伯與俄羅斯之間價格戰，惟油價仍未能穩定。油組的自願減產已不足以穩定油價，Jeff Currie認為，油企現正權衡經濟迫使市場進行必要的減產。不過，涉及與石油運輸有關的物流問題，以及不協調的停機將導致油價在未來數周會持續波動。

責任編輯：錢家鋒

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