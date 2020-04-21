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【北韓政局】金正恩傳手術後命危

環球政經 10:29 2020/04/21

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美國有線電視新聞網（CNN ）報導，根據美國情報消息指出 ，北韓領導人金正恩在接受心血管手術後命危，現在正在搶救中。美國國家安全會議與國家情報總監辦公室未有回應消息，CNN也向中央情報局與國務院尋求回應，南韓青瓦台則指正密必留意事件。

金正恩上次在公開場合現身，已是本月11日主持勞動黨會議，但他缺席了15日的祖父金日成誕辰，是金正恩自2012年就任至今首度缺席，引發外界猜測其健康狀況。

不過，據脫北者經營的《每日北韓》報導，金正恩在位於平安北道妙香山的香山治療所，亦即是其家族專用醫院進行手術，負責操刀是北韓的頂尖醫生。手術後部分的醫療人員已在周日(19日)陸續返回平壤，原本以為，金正恩手術恢復良好，但現在卻傳來病危消息。

金正恩並非首次傳出有健康問題，2014年金正恩也曾消失近1個月，當時南韓傳媒也揣測其健康狀況。及後南韓情報部門指金正恩腳踝開刀，移除囊腫組織。

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撰文 : 國際組

手術 金正恩 北韓

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