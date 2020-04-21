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【美國疫情】恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍

環球社會熱點 10:20 2020/04/21

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情擴大不息，確診人數增至近79萬，逾4.2萬人死亡。加州洛杉磯研究更顯示，美國疫情規模恐怕遠超已知程度。洛杉磯研究發現，洛杉磯縣內超過4%民眾有新冠病毒抗體，意味他們都曾感染病毒，人數比匯報確診數字高55倍。

【新冠肺炎美國疫情】實際規模恐遠超想像 洛杉磯料實際確診人數高55倍

美媒揭華府輕視疫情 仍讓大量口罩出口中國

【美國疫情分佈】死亡人數突破4萬

加州洛杉磯縣公共衛生部，與南加州大學（University of Southern California）周一（20日）公佈聯合研究結果，推算洛杉磯縣內，有多達4.1%民眾體內有新型冠狀病毒抗體。

計及誤差下，研究團隊估計洛杉磯縣內有抗體民眾比率，介乎2.8%至5.6%，代表有22.1萬至44.2萬人曾感染新冠肺炎。

這數字比4月初研究進行時，洛杉磯縣約8,000人確診數字高28至55倍。

特朗普再引國防生產法 增產病毒採集棒

特朗普拒助各州測試 不滿州長自決復工

研究數字由收集洛杉磯縣居民樣本推算。鑑於新冠病毒抗體測試才剛剛問世，研究人員承認誤差較大。

惟這研究仍然為評估美國疫情實際規模提供了重要依據。研究人員亦指，新冠病毒病毒檢測（不是抗體檢測）供不應求，只能為有病徵人士提供，使得疫情真實規模仍無從得知，今次研究結果意味公共衛生策略需要重新制訂。

啤酒汽水或缺貨 都與油價大跌有關？

疫情搶咖啡 咖啡農成短暫贏家

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