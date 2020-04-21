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【零售寒冬】美國零售業步寒冬　老牌奢侈品商Lord & Taylor擬申請破產

金融經濟 10:16 2020/04/21

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美國紐約第五大道老牌奢侈品商Lord & Taylor擬申請破產保護

新冠肺炎疫情持續下，消費情緒疲弱，令零售行業備受打擊，尤其是奢侈品零售。繼路透報道美國零售巨頭J.C． Penney、奢侈品連鎖百貨公司Neiman Marcus擬申請破產保護後，美國歷史最悠久、位於紐約第五大道的奢侈品連鎖百貨公司Lord & Taylor考慮申請破產保護。

相關文章：【美國疫情】美國連鎖百貨Neiman Marcus不敵疫情　傳本周申請破產

【零售寒冬】連卡佛載思員工減薪8%至18% 措施持續近一年

外電引述知情人士表示，Lord & Taylor因疫情爆發而被迫關閉旗下全部38家美國百貨商店後，尋求申請破產保護，這是目前零售商正在探索的出路之一，其中還試圖尋求債券援助及額外融資。

《金融時報》引述美國研究機構Coresight分析指，防疫措施將重創美國零售業，全美將有約63萬家零售業商店或面臨關閉。

美國零售商協會（NRF）近日表示，預計美國零售業未來3個月的營業額，恐少收4300億美元，尚未能估計有多少零售商支撐至疫情後。已有美國大型百貨 Kohl's、Macy's及美國服裝零售商GAP，超過10萬美國僱員被迫放無薪假。

相關文章：【零售寒冬】佐丹奴發盈警　無法量化疫情對上半年業績影響

【零售寒冬】吉野家油麻地分店結業　業主：去年12月起已欠租

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責任編輯：陳華

股票 經濟 美國 紐約 零售 疫情 新冠肺炎疫情

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