【史上首負油價】除了中遠海能　A股亦有一隻油輪受惠股

油價暴跌，之前已提過港股中，中遠海能（01138）有望成為最大贏家，而拓展原油中轉業務的內地港口股大連港（02880）亦有力跑出。如若果再北望神州，亦可再找到超低油價的受惠股，就是與中遠海能營運同樣業務、擁有超大型油輪船隊的招商輪船（滬：601872）。

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招商輪船全資擁有51艘超大型油輪（VLCC），5艘AFRAMX油輪，是中國其中一間最大的油品運輸的航運股。相比中遠海能52艘VLCC，兩間規模相若，不過中遠海能則有部分為長期租入，非全資擁有。

兩間公司是低油價的受惠者，主要原因油船可趁低油價儲油，所以關鍵是兩間公司現時的可儲量有幾多。VLCC船隊運營通常以長約合同為主，故其船隊編排通常為為三分一航租市場、三分一為期租市場，以及三分一現貨市場，相信可調動船隊的數目約有三分一。

招商輪船上月底曾表示，空放的VLCC會往有貨和運費綜合收益高的地方出發，如到新加坡、中東及西非等地裝貨。

招商輪船近期股價亦顯著造好，由上月底的5.36元人民幣，升至今日截至10時25分的7.01元人民幣，升幅逾三成，今日則暫升1.7%。

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