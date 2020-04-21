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【延長限聚令】林鄭月娥：延長限聚令及餐飲業規管措施14天

環球政經 10:39 2020/04/21

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昨日（20日）是本港自3月5日以來首次錄得零確診個案，日前均錄得個位數字新增的確診個案。行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，現時並非鬆懈的時候，並宣布延長原在本月23日午夜屆滿的加強社交距離的措施，包括限聚令及餐飲業規管措施14天，美容院及按摩院等場所亦繼續關閉，至下月7日。

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她表示，有關部門會嚴格執行規例，早前已就食肆方面作出34次檢控，群組聚集方面發出131個定額罰款並作3個檢控，指有關執法工作是一視同仁。她又指，雖然措施為市民日常生活帶來不便，但希望多忍耐。

她稱，早前有10位警員違犯群組聚集並打傷同僚的事件，必須嚴正跟進，涉事警員會接受法律的制裁和內部紀律處分。

 

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撰文 : 鄺庭芳

疫情 林鄭月娥 行政會議 限聚令

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