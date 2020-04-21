林鄭：限聚令延長14日　過去對基本法認識不透徹

▲ 港府再度延長限聚令14日，意味最快5月7日才解封。

行政長官林鄭月娥在行會前公布，限聚令會再延長14日，並指目前已有34家食肆因未達標而被控，另有131人因違反限聚令而被定額罰款，包括10名警員違反限聚令並發生同袍打鬥，強調港府會嚴正更進，不單按法律查辦，也會內部紀律調查。

限聚令等措施原訂本月23日（周四）午夜到期，意味限聚令最新限期延至5月7日。

她續指，會加強管制輸入個案，擴大至所有從機場入境的旅客都要接受深喉檢測，並且要待檢測有結果才能離開現場，若屬陽性就會送至醫療機構，若屬陰性就須到家居或指定地點強制檢疫14日。

林鄭月娥指，香港雖沒有封城（lockdown）經驗，但情況已較其他地方為好，現時不能鬆懈，否則前功盡廢。

另外，港府一夜三改新聞稿解釋中聯辦在港角色。林鄭月娥未有正面回應中聯辦是否不受基本法第22條所監管，但指出港府再三更改說詞，是過去官員對基本法認識不夠透徹，令說法有不清晰或不一致，而今日已變得清晰，形容是愈辯愈明。

她又指，中聯辦受中央授權保障全面落實一國兩制，要為立法會無法正常運作發聲。

對於過去中聯辦在購置大量物業而毋須支付印花稅，林鄭月娥就指，這是列明於物業印花稅的法例，並指回歸前英國機關都有類似安排。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」



一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

