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【滙豐債仔】新加坡警方針對油企興隆展開調查

金融經濟 09:31 2020/04/21

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【滙豐債仔】新加坡警方針對油企興隆展開調查

國際油價暴瀉，新加坡石油公司興隆集團（Hin Leong）陷入財困風波。報道指，新加坡警方已經對興隆開始調查，興隆創始人於法庭書面文件中聲稱，還有約8億美元的虧損未反應在財報上。

滙豐 （00005） 為興隆大債主，滙豐股價今早隨市跌1%，跌穿40元，低見39.55元。

新加坡警方公共事務辦公室於電郵中表示，警方證實正就興隆進行調查。

彭博早前引述消息指，興隆涉及隱暪8億美元的期貨交易虧損，而據早前報道，興隆的銀行債務至少達30億美元（約234億港元），其中滙豐佔比最多，達6億美元（約46.8億港元）。

消息指，興隆創始人林恩強的兒子林志明表示，該公司出售了數百萬桶煉油產品的抵押品。這些抵押品屬於銀行貸款的抵押，意味興隆面臨着石油庫存與銀行貸款抵押之間的巨大缺口。

【滙豐債仔】新加坡油企興隆炒燶期貨蝕62億元　私下出售抵押產品

【滙豐股價】滙豐跌逾2%穿40元　新加坡興隆集團財困滙豐為大債主

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責任編輯︰梁浩碩

 

香港股票 滙豐控股（00005） 新加坡
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