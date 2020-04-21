紐約期油再轉至負數水平　原油ETF 3175跌逾12%（不斷更新）

▲ 恒指黑期跌約180點 道指期貨升63點（不斷更新）

原油價格大插水，紐約期油「價崩」，跌至-37.63美元，拖累美股表現，道指跌592點。油價暴瀉加上有傳金正恩病危，恒生指數低開82點，開報24247點後，大市跌幅擴大，恒指曾跌逾600點，港股跌穿24000點水平。

金正恩傳接受心血管手術後病急 疑似缺席金日成生忌紀念日

林鄭：限聚令延長14日 過去對基本法認識不透徹

星展：維持今年恒指目標26300點 看淡原油相關行業

惠譽7個月兩削香港評級至AA- 港府：惠譽過度着眼於社會政治議題（第二版）

【15：20】港股下午3時後跌幅再次擴大，恒指跌逾500點，回落至23800點水平。

【15：05】下午3時過後，港股跌約450點，成交900億元。

【15：00】上證收跌0.9%，深證跌1.1%；創業板指跌1%。

【14：54】F三星原油期 （03175） 跌12.7%，破底低見3.38元。紐約期油再次轉為負數水平，報-0.3美元。

【14：44】F三星原油期 （03175） 跌幅再擴大，最新跌11.4%，破底低見3.43元。

【14：21】大市跌幅收窄至約400點，企23900點水平。

【14：16】重磅藍籌跌幅收窄，滙豐 （00005） 跌1.5%，報39.45元；騰訊 （00700） 跌1.5%，報402.4元。

【14：11】港股跌幅略為收窄至約500點，於23800點水平之上。

【13：52】聯合地產 （00056） 升31.5%，破頂高見1.88元。聯合集團 （00373） 升7.9%。聯合集團建議以協議安排方式私有化聯合地產，每股總作價共1.92元，溢價約34.3%。

【13：51】361度 （01361） 跌0.9%。361 度 （01361） 公布首季營運情況，季內361º 主品牌產品及361º 童裝品牌產零售額按年跌25%至30%。

【13：00】港股午後初段變動不大，跌約550點。

【12：30】恒指黑期於港股中午休市時段跌幅收窄至約560點，報23790點；道指期貨報23280點，跌208點。

【12：00】恒生指數半日跌557點，中午收報23772點，跌穿24000點水平，失守10天綫。國指中午收報9611點，跌213點。主板成交651億元。

【11：54】小米（01810）跌3.5%，股價跌穿10元水平，低見9.96元。

【小米華為】華為榮耀30系列開賣1分鐘銷售額破3億人幣 超越小米10系成績？

【11：47】滙豐 （00005） 逾2%下試39元水平，出現「千人操」買盤排隊撈底。

【滙豐股價】滙豐再次跌穿40元 無懼一浪低於一浪「千人操」排隊撈貨

【11：46】港股中午收市前，跌幅再次擴大至近600點。

【11：30】內地股市下跌，上證半日跌1.4%；深證跌1.8%；創業板指跌1.9%。

【11：26】FI二南方恒指 （07500） 升幅擴大至5.2%，高見7.99元。

【10：55】限聚令延長，大家樂 （00341） 跌3.7%；大快活 （00052） 跌4.3%；太興 （06811） 跌2.9%；翠華 （01314） 跌2.8%。

【限聚令】限聚令延長14日零售、餐飲普遍受壓 佐丹奴跌逾4%

【10：49】大市跌勢略為回順，最新跌約530點，重回23800點水平。騰訊 （00700） 低位反彈，跌幅收窄至1.7%，重上400元大關。

【10：45】道指期貨下跌，報23321點，跌167點。

【10：37】港股跌逾600點，跌至23700點水平。

【10：32】F三星原油期 （03175） 跌幅擴大，最新報3.51元，跌逾9%。

【油價走勢】油價低見-40美元 5月期油瘋狂斬倉亦難甩手

【油價走勢】油價驚現負數！ETF規模過大成元兇？

【油價走勢】特朗普擬趁低油價增加最多7500萬桶戰略石油儲備

【10：29】騰訊 （00700） 跌逾2%，跌穿400元大關低見399.4元。

【10：26】大市跌逾500點，騰訊 （00700） 跌近2%，低見400.6元，下試400元大關支持。

【10：24】油價急瀉，惟國泰 （00293） 跌2.6%。內航股南航 （01055） 、國航 （00753） 跌3.9%；東航 （00670） 跌4%

【10：22】恒指現跌約450點，報23876點，跌穿23900點水平。50隻藍籌股，僅恒安 （01044） 升0.3%。

【10：17】手機孖寶下跌，瑞聲 （02018） 遭大和下調評級至持有，股價跌3%；舜宇 （02382） 跌3.3%。

【10：15】中海油 （00857） 跌幅擴大至3.6%，低見8.2元。另外，中石油 （00857） 跌1.8%；中石化 （00386） 跌2.1%。

【10：05】ATM 3股跌幅擴大，阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 跌1.4%，跌穿405元「南非頂」；美團 （03690） 回落至100元水平以下，跌2.2%。

【10：02】濠賭股向下，其中藍籌銀娛 （00027） 跌2%；金沙 （01928） 跌3.3%。澳門特首賀一誠表示，將加強協助博彩旅遊業度過疫情難關，適時請求中央恢復內地赴澳旅遊簽註審批，增自由行城市，並與廣東省協商放寬廣東居民赴澳旅遊簽註，恢復旅遊發展。

【09：59】港股跌逾400點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 升4.2%，高見7.87元。

【09：55】網上醫療股破頂後個別發展，阿里健康 （00241） 破頂高見17.46元倒跌1.2%，報17.16元；平安好醫生 （01833） 破頂高見150.5元，最新升0.8%，報105.4元。

【09：52】大市跌逾400點，跌至23900點。滙豐 （00005） 跌2%，騰訊 （00700） 跌1.1%。

【09：45】港股跌逾300點，跌穿24000點水平。

【09：44】恒生指數跌至24050點水平，下試24000點大關支持。

【09：42】紐約期油隔晚跌至負數，利好油輪股，中遠海能 （01138） 逆市升6%，破頂高見5.37元。

【09：39】港股跌幅擴大至200點，試穿24100點水平。

【09：37】ATM 3股個別發展，阿里巴巴 （09988） 反彈，逆市升0.5%；騰訊 （00700） 偏軟跌0.2%；美團 （03690） 跌0.9%，於100元水平爭持。

【09：37】大市早段跌幅擴大至約逾150點，恒生指數最新報24165點，跌164點。

【09：31】滙豐 （00005） 股價跌逾1%，再次跌穿40元水平。報道指，新加坡警方已經對興隆開始調查，興隆創始人於法庭書面文件中聲稱，還有約8億美元的虧損未反應在財報上。

【滙豐債仔】新加坡警方針對油企興隆展開調查

【09：23】原油ETF F三星原油期 （03175） 破底，開報3.59元，跌0.28元或7.2%。

三桶油方面，中石油 （00857） 跌2.2%；中海油 （00883） 跌2.5%；中石化 （00386） 跌0.8%。

【09：20】恒生指數低開82點，開報24247點。

【09：14】即月期指開報24155點，跌125點或0.5%。

【08：50】日經225指數跌248點或1.3%，報19420點；南韓KOSPI指數跌1.1%，報1874點。

【08：44】恒指黑期跌約180點，報27173點，道指期貨升63點，報23551點。

【08：13】5月紐約期油價格昨急瀉跌至-37.63美元後，油價今早於亞洲時段大幅反彈，不過紐約期油價格仍低於零，處於負數水平。5月原油期貨回升32.95美元，報-4.68美元。

【油價走勢】紐約期油價崩後大幅反彈 惟仍處於負數水平

【07：46】中生製藥 （01177） 公布，中生製藥首席執行長、執行董事及主要股東謝炳告知，謝炳於4月21日以每股11.35港元，配售2億股予獨立第三方，套現22.7億元，配售股較上日收市價11.88元折讓4.46%。

中生製藥主要股東折讓逾4%配股套現22.7億

【07：00】油價大插水，拖累美股表現。道指曾最多跌615點，最終跌592點，報23650點，標指跌51點，報2823點；納指跌89點，報8560點。

港股ADR收報24126點，跌204點或0.9%。港股夜期收市跌197點，退守24000關。夜期收報24083點，低水247點，成交20,711張。

道指跌592點港股ADR跌204點 紐約期油跌至負數

【疫情焦點】全球累計逾248萬確診 美國確診逾79萬

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」



一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩