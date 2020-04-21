恒生指數低開82點　原油ETF 3175破底跌逾7%（不斷更新）

▲ 恒指黑期跌約180點 道指期貨升63點（不斷更新）

原油價格大插水，紐約期油「價崩」，跌至-37.63美元，拖累美股表現，道指跌592點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約204點，開報24126點。

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【油價走勢】油價驚現負數！ETF規模過大成元兇？

【09：23】原油ETF F三星原油期 （03175） 破底，開報3.59元，跌0.28元或7.2%。

三桶油方面，中石油 （00857） 跌2.2%；中海油 （00883） 跌2.5%；中石化 （00386） 跌0.8%。

【09：20】恒生指數低開82點，開報24247點。

【09：14】即月期指開報24155點，跌125點或0.5%。

【08：50】日經225指數跌248點或1.3%，報19420點；南韓KOSPI指數跌1.1%，報1874點。

【08：44】恒指黑期跌約180點，報27173點，道指期貨升63點，報23551點。

【08：13】5月紐約期油價格昨急瀉跌至-37.63美元後，油價今早於亞洲時段大幅反彈，不過紐約期油價格仍低於零，處於負數水平。5月原油期貨回升32.95美元，報-4.68美元。

【油價走勢】紐約期油價崩後大幅反彈 惟仍處於負數水平

【07：46】中生製藥 （01177） 公布，中生製藥首席執行長、執行董事及主要股東謝炳告知，謝炳於4月21日以每股11.35港元，配售2億股予獨立第三方，套現22.7億元，配售股較上日收市價11.88元折讓4.46%。

中生製藥主要股東折讓逾4%配股套現22.7億

【07：00】油價大插水，拖累美股表現。道指曾最多跌615點，最終跌592點，報23650點，標指跌51點，報2823點；納指跌89點，報8560點。

港股ADR收報24126點，跌204點或0.9%。港股夜期收市跌197點，退守24000關。夜期收報24083點，低水247點，成交20,711張。

道指跌592點港股ADR跌204點 紐約期油跌至負數

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責任編輯︰梁浩碩