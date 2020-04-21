【油價走勢】紐約期油價崩後大幅反彈　惟再轉負數未企穩正數水平

▲ 紐約期油大幅反彈 惟處於負數水平

原油價格反彈，5月紐約期油價格昨急瀉跌至-37.63美元後，油價今早於亞洲時段大幅反彈，紐約期油價格一度重上正數水平，惟未能企穩，最新仍低於零，處於負數水平。於下午3時18，紐約期油升幅收窄，再回落至負數水平。紐約期油最新報-4.04美元，升33.59美元或89.3%。

於早上9時，紐約期油最新重上正數水平，紐約期油最新報1.22美元，升38.85美元或103.2%。

油價隔晚一度跌至-40美元。據交易系統顯示，油價在多個時段均顯示斬倉的痕跡，市場關注油企的債務危機，恐波及金融機構。

隨著新冠肺炎疫情大流行，美國經濟陷入停頓，煉油廠的原油使用量大減，以至於美國能源公司已沒有足夠存儲空間美國主要的原油存儲地庫欣的原油庫存，自2月底以來勁增48%至近5500萬桶。根據美國能源信息管理局的數據，該樞紐截至9月30日的存儲容量為7600萬桶。

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責任編輯︰梁浩碩