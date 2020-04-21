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道指跌592點港股ADR跌204點　紐約期油跌至負數

金融經濟 07:23 2020/04/21

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道指跌592點港股ADR跌204點　紐約期油跌至負數

道指跌592點
油價大插水，拖累美股表現。道指曾最多跌615點，最終跌592點，報23650點，標指跌51點，報2823點；納指跌89點，報8560點。

港股ADR跌204點
港股ADR收報24126點，跌204點或0.9%。港股夜期收市跌197點，退守24000關。夜期收報24083點，低水247點，成交20,711張。

紐約期油跌至負數
市場憂慮美國原油庫存爆滿，紐約期油跌至負數，紐約期油收報-37.63美元，跌55.9美元；布蘭特期油收報25.57美元，跌2.51美元或8.9%。

美滙指數升近0.2%
美元避險需求增加，資金流入美元，美滙指數曾升穿100水平，美滙指數最新報99.95，升近0.2%。歐元兌美元報1.0863；美元兌日圓107.73。

美國10年期債息報0.616厘。

紐約期油升0.7%
紐約期油急瀉，資金流入金市避險。紐約期金收報1711.3美元，升12.4元或0.7%。現貨金於1707美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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