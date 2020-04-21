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【iMoney美股戰報】美銀美林：紐約6月期油價格或轉負值

環球政經 07:31 2020/04/21

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紐約即月期油一度暴跌306%至-37美元，為史上首次跌至負數，創1983年以來的最大單日跌幅，現報-5美元。道指收市跌592點，跌幅2.44%；納指跌89點，跌幅1.03%；標指跌51點，跌幅1.79%。多隻能源股收跌，埃克森美孚（XOM）跌4.72%、雪佛龍（COP）跌4.13%。美股ETF美國石油指數基金（USO）跌11%，道富SPDR能源指數基金（XLE）跌3.12%。

新冠肺炎疫情嚴重打擊全球經濟活動，重創原油需求。瑞穗指期油價格跌至負數，表明儲油空間已經飽和，基本要隨水沖走，原油一文不值，而現況是輸油管道和庫存都已滿載，惟EIA數據並沒有顯示當前庫存原油達到最大儲能，暴跌的原因還包括有做多5月合約的交易者急於平倉。紐約6月期油亦收跌4.6美元，跌幅18.3%，每桶20.03美元。由於6月合約將在5月19日到期，美銀美林表示，若需求不能回升，預計紐約6月期油價格亦將轉負。

消息人士稱，在原油價格轉為負值後，沙特正在考慮盡快削減石油產量，而不是在5月份。國際能源機構曾於月度報告中警告，4月的全球原油需求可能比一年前每日減少2900萬桶，降至1995年的最高水平。

 

 

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