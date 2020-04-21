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【美股收市】紐約油暴瀉收報負37.6美元 史無前例 道指挫592點

環球經濟金融 05:04 2020/04/21

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國際油價周一崩盤式下挫，紐約5月期油暴瀉至負數，收報每桶負37.6美元，為史上首見！新冠病毒疫情重創原油需求，惟交易員指5月期油合約價格崩潰非反映真實市況，原因是其他月份期油合約目前在20美元之上交易。

市場憂慮美國原油庫存即將飽和，即月期油見斬倉痕迹，市場關注油企的債務危機，恐波及金融機構；油企的債務抵押品亦遭斬倉。能源股下跌，道指早段跌逾500點後收窄，其後隨油價大插水，油股金融股齊拖累美股，尾市跌幅擴大。

原油期貨周二（21日）結算，市場估計，由於金融機構避免在結算後實物交收，有報道指，所有油輪亦已滿載原油，油庫儲存亦爆滿，以及其後實物交收亦需時1個月，故率先在市場拋售，以至5月原油期貨價格，與6月相差甚遠。另外，油價ETF基金轉倉，亦需沽現貨月期油，轉倉買6月期貨。

道指曾最多跌615點，本港今晨4時，跌592點，報23650點，標指跌51點，報2823點；納指跌89點，報8560點。

標指11個板塊全軍盡墨，跌幅首三位是公用、房地產、能源股，跌3.9%、3.7%及3.3%；工業、原材料及必需消費品股跌逾2%，金融股亦跌近2%。

重磅股波音（Boeing，美：BA）瀉逾6.7%領跌大市，陶氏化學（Dow Inc.，美：DOW）跌5.7%；銀行股亦捱沽，摩根大通（JP Morgan Chase，美︰JPM）、美國運通（American Express，美：AXP）跌逾3.7%，高盛（Goldman Sachs，美︰GS）跌1.7%。

兩大油企埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX），股價跌4.7%及4.1%。

油價暴跌，再次推高避險情緒，加上美元滙價偏軟，推動現貨金上揚，重返1700美元水平之上，最高見1,702.9美元，升1.2%。

美滙指數一度升穿100關，尾市回軟升0.2%至99.98；歐元跌0.2%，報1.0857美元；日圓跌0.2%，報107.76兌1美元，每百日圓兌7.192港元。美債受追捧，價升息跌，10年期債息跌2點子，報0.6179厘。
 

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 美國運通（American Express，美：AXP） 波音（Boeing，美：BA） 波音

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