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【史上首負油價】石油不值錢　三大石油股價值隨時變0？

股樓投資 09:35 2020/04/21

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國際油價周一崩盤式下挫，紐約5月期油暴瀉至負數，收報每桶負37.6美元，為史上首見！新冠病毒疫情重創原油需求，惟交易員指5月期油合約價格崩潰非反映真實市況，原因是其他月份期油合約目前在20美元之上交易。

相關文章:【貼錢送油】紐約期油歷史性跌至負數　拆解背後三大原因

不過市場關心的，相信是本港上市三大石油股中石化(00386)，中石油(00857)和中海油(00883)以至其他石油相關股，股價會否被重創至一文不值。

相關文章:【iMoney港股分析】【油價21年低】油價隨時見單位數　哪4類股份不宜沾手？

基本上，石油股的盈利和油價相連，關鍵在於各自的業務組合，上游勘探業務為主的中海油向來對油價敏感度最高，其次為中石油，中石化由於經營大量加油站等可對沖油價的下游業務，對油價敏感度是三桶油中最低。

參考美國上市石油股在油災下的表現，埃克森美孚(美:XOM)，雪佛龍(美:CVX),分別下跌4.7%和4.1%，兩股價值未出現全數蒸發的現象，反映市場相信，負油價情況是暫時性，兩間全球大型油企，離未能營運仍遙遠。至於內地三桶油，由於肩負全國石油供應，委實大得不能倒，加上同屬央企，倒閉風險有限下價值歸零的機會仍不高。

不過，萬一負油價持續，三大石油股盈利和派息能力將大受打擊，股價或會下移至比3月中底部更偏低的水平交投。

相關文章:【iMoney美股戰報】美銀美林：紐約6月期油價格或轉負值

撰文 : 李尚毅

中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 紐約期油 經濟

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